Две европейские страны согласились частично сократить потребление газа Sexta: Испания и Португалия согласились сократить потребление газа на 7%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Испании и Португалии решили сократить потребления газа на 7%, сообщает испанский телеканал Sexta. Ранее представители Еврокомиссии выступили с предложением снизить потребление энергии до 15% для ее экономии.

В конечном итоге было согласовано, что Испания и Португалия сократят потребление газа на 7%, — говорится в сообщении телеканала.

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек 26 июля рассказал, что потребление газа в Германии по сравнению с 2021 годом снизилось уже на 14–15%.

В тот же день стоимость газа в Европе превысила $2 тыс. впервые с начала марта. Рост цен происходит на фоне новости об остановке еще одной турбины «Северного потока», по которому российский газ доставлялся в Европу.

После сообщения «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 млн кубометров в сутки в Европе началась паника, заявил британский обозреватель Джейкоб Пол. Министры энергетики ЕС решили экстренно собраться 26 июля, чтобы обсудить чрезвычайный план Евросоюза по экономии газа.