Две активистки обнажили грудь перед Шольцем ради эмбарго на газ

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Олаф Шольц

Две активистки обнажили грудь на фотосессии с канцлером Германии Олафом Шольцем на фотосессии на Дне открытых дверей в саду на территории ведомства немецкого лидера, передает RTL News. На их телах был написан призыв к введению эмбарго на газ.

В воскресенье, 21 августа, в рамках мероприятия была организована фотосессия с Шольцем — любой желающий после прохождения проверки мог сделать снимок с канцлером. Две девушки, под видом желающих получить фото, подошли к политику с двух сторон и расстегнули рубашки, оголив грудь. после этого, активистки разбросали перед главой правительства нарисованные купюры.

Охрана быстро отреагировала на инцидент. Девушек окружили плотным кольцом и вывели с площадки. Еще несколько сотрудников безопасности за несколько в течение минуты собрали разбросанные купюры. Канцлер сохранил невозмутимое выражение лица и после короткой заминки продолжил фотосессию.

Ранее уходящий отставку премьер Великобритании Борис Джонсон на отдыхе показал грудные мышцы, к чему призывал лидеров G7. Предполагается, что снимки были сделаны в отдаленном месте одного греческого острова, о котором знают даже не все местные жители.