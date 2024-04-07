Два взрыва прогремели в Харькове Мэр Харькова Терехов: два взрыва произошли в городе

Фото: t.me/dsns_telegram

В Харькове произошло два взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты местного Министерства цифровой трансформации, в регионе звучит воздушная тревога.

Город под обстрелом. Два взрыва, — говорится в сообщении.

Накануне Терехов сообщил, что несколько административных зданий в Харькове оказались повреждены после взрывов. Он уточнил, что также урон был нанесен автозаправочной станции и станции технического обслуживания в Шевченковском районе.

До этого представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов в Харькове. По его словам, прилеты были «очень громкие и объемные». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ночью 6 апреля в Харькове прозвучала серия взрывов. Местные паблики утверждают, что было два громких прилета. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

5 апреля стало известно о громких хлопках в Одессе и Очакове Николаевской области. Несколько взрывов прогремело в областном центре Харьковской области.