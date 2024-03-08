Два украинских танка Leopard столкнулись у Работино «РГ»: два украинских танка Leopard столкнулись и сгорели у Работино

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard 2А4 столкнулись в районе Работино, сообщает «Российская газета». Бронемашины атаковали российские противотанковые средства, после чего они загорелись.

Уточняется, что оба танка серьезно пострадали. Они выгорели изнутри, опорные катки сильно оплавились. Вместе с Leopard 2А4 военные ВС России повредили голландскую гусеничную бронемашину YPR-765, созданную на базе американского бронетранспортера М113.

Ранее заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Сергей Артамощенко заявил, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой запасных частей для поставляемых Германией танков Leopard. По его мнению, основное внимание должно быть направлено на организацию увеличения поставок запчастей для обслуживания и ремонта танков. Артамощенко отметил, что США и Швеция поставляют с запасными частями порядка 70% своей техники, в Великобритании этот показатель составляет около 40%, а Польша и Словения вообще не снабжают свою технику запчастями.

До этого глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк сказала о том, что на вооружении украинской армии не осталось бронетехники. ВС России знают об этом, поэтому нечасто применяют свою, уточнила она.

Кроме того, немецкое издание Süddeutsche Zeitung информировало, что ВСУ потеряли более 20 танков Leopard на Украине, из них семь возле Работино. Эксперты констатировали, что наибольшую угрозу для этой боевой машины представляют российские беспилотники.