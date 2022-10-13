Два украинских самолета упали в Полтавской области

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два украинских военных самолета упали в Полтавской области, жертв и пострадавших среди гражданских лиц нет, передает местный телеканал «Пятый» со ссылкой на главу областной администрации Дмитрия Лунина. Также воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях и в подконтрольном Украине городе Запорожье.

В Полтавской области в Шишацкой общине упали два наших самолета, — говорится в сообщении.

Еще один украинский истребитель разбился вечером12 октября под Винницей. Об этом сообщило командование воздушных сил Украины. Причины инцидента пока не установлены. Уточняется, что перед аварией пилот начал терять управление «по неустановленным техническим причинам».

Ранее в Миллеровском районе Ростовской области потерпел крушение военный самолет Су-25. Инцидент произошел 9 октября около 12:00 вблизи хутора Рогалик. Причины крушения не называются. О том, сколько человек было на борту, также не сообщается.