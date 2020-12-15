Два украинских министр ушли в отставку

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Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов страны Сергей Бессараб подали в отставку, рассказал глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Поступили заявления об увольнении от двух министров: от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов, — сказал он.

Политик попросил комитеты парламента собраться 16 декабря для принятия решения по этим заявлениям. Только в этом случае вопрос можно будет вынести на пленарное заседание, передаёт Gordonua.com.

Ранее депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении главы МВД Арсена Авакова. Свои подписи под документом поставили 55 парламентариев, среди них депутаты партии «Голос» и пропрезидентской партии «Слуга народа». Голоса за отставку Арсена Авакова в Раде начали собирать 2 июня.

По словам депутата от «Голоса» Ярослава Железняка, парламент «по собственной инициативе может инициировать увольнение любого члена правительства, даже если речь идёт о таком мощном представителе кабинета министров, как министр внутренних дел».