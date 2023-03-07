Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись над городом Гуидония-Монтечельо недалеко от Рима, сообщает La Repubblica. По данным издания, оба пилота погибли.
От имени правительства выражаю глубочайшие соболезнования и близость семьям, коллегам 60-му отряду и всему корпусу ВВС. Наши молитвы им, — заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
Один из самолетов упал на припаркованный автомобиль, второй — в траву. Информации о пострадавших или погибших среди гражданских нет.
Всего в учениях принимали участие четыре самолета. Пилоты двух других приземлились в штатном режиме.
Ранее ракетоносец Ту-22М совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. По данным СМИ, инцидент произошел из-за неблагоприятных метеоусловий, посадка не была аварийной.