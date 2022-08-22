Два ремонтника погибли при ударе ВСУ из HIMARS по Антоновскому мосту

Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американская РСЗО HIMARS

Два работника из ремонтной бригады стали жертвами обстрела Антоновского моста в Херсонской области, который произошел в 13:00, заявил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Первого канала». Удар по дорожно-транспортному объекту украинская армия нанесла из американских РСЗО HIMARS в тот момент, когда рабочие ремонтировали дорожное полотно.

У меня есть информация о двух погибших из ремонтной бригады, мы это сейчас устанавливаем, — заявил Стремоусов.

ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб следом добавил, что еще три человека пропали без вести после обстрела.

Ранее в РИА Новости сообщили, что в результате удара ВСУ из американских РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области пострадали не менее 15 человек. По данным агентства, обстрел начался в районе 13:00 для того, чтобы сорвать работы по восстановлению дорог. Сотрудники экстренных служб уверены, что ВСУ работают по наводке, получаемой с американских спутников.

Об обстрелах Антоновского моста со стороны украинской армии в этом месяце уже сообщал Стремоусов. Он уточнил, что несущие элементы конструкции остались целыми, однако пострадало дорожное полотно и была повреждена строительная техника.