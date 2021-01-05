Два очага британского штамма коронавируса обнаружены во Франции

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Во Франции медики выявили два очага распространения британского штамма COVID-19. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на Минздрав страны.

По его данным, очаги обнаружены в столичном регионе Иль-де-Франс и Бретани. Всего во Франции новой разновидностью COVID-19 заразились минимум 19 человек, в парижском регионе её диагностировали у двух местных жителей, не выезжавших в Великобританию. Скорее всего они заразились на территории Франции.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что выявлен новый штамм коронавируса. По его словам, именно он может быть связан с быстрым распространением вызываемого им заболевания в юго-восточной части страны. Он отметил, что предварительный анализ показывает, что новая разновидность COVID-19 распространяется быстрее уже известных штаммов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Латвии, вопреки сообщениям некоторых медиков, не было выявлено случаев заражения британским штаммом коронавируса. Об этом заявила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) прибалтийского государства Илзе Арая. В настоящее время лаборатории анализируют различные образцы, но до сих пор в результатах секвенирования в Латвии нового типа SARS-CoV-2 выявлено не было