Число жертв COVID-19 на территории Франции возросло до четырёх. Два заражённых коронавирусом пациента скончались в департаменте Уаза.
Оба инфицированных находились в больнице Компьена,
Как писал NEWS.ru, в Евросоюзе Францию по числу заразившихся вирусом нового типа обгоняет лишь Италия. Из-за вспышки коронавируса президент республики Эммануэль Макрон изменил своё рабочее расписание. Политик отменил запланированные на текущую неделю поездки, чтобы сосредоточиться на борьбе с эпидемией.
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