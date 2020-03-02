Фото: Madis Veltman/www.imago-images.de/Global Look Press

Число жертв COVID-19 на территории Франции возросло до четырёх. Два заражённых коронавирусом пациента скончались в департаменте Уаза.

Оба инфицированных находились в больнице Компьена, уточняет Le Parisien.

Как писал NEWS.ru, в Евросоюзе Францию по числу заразившихся вирусом нового типа обгоняет лишь Италия. Из-за вспышки коронавируса президент республики Эммануэль Макрон изменил своё рабочее расписание. Политик отменил запланированные на текущую неделю поездки, чтобы сосредоточиться на борьбе с эпидемией.

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