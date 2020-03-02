Фото: Madis Veltman/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон изменил своё рабочее расписание для того, чтобы сконцентрироваться на борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом французская пресса сообщила в понедельник, 2 марта.

У президента страны было запланировано несколько поездок на текущую неделю. Французский лидер отменил каждую из них. Он принял данное решение по итогам прошедшего заседания Совета министров и безопасности государства. В...