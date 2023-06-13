Два экипажа украинских БМП сдались в плен россиянам под Авдеевкой

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два украинских экипажа БМП сдались в плен российским силам в районе Авдеевки в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя в силовых структурах региона. По его данным, сдача в плен произошла из-за невозможности спасти раненных на украинской стороне.

На связь с одним из подразделений ВС РФ на Авдеевском направлении вышел командир одного из взводов 110 ОМБр ВСУ с просьбой об оказании медицинской помощи его раненным солдатам в связи с отказом командования бригады в эвакуации. В ходе переговоров украинский командир просил обеспечить безопасный коридор, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в плен украинские военные сдались вместе с двумя БМП-1. Всего сдались десять 10 украинских солдат, среди которых были тяжелораненые. Остальных проверяют на причастность к совершению военных преступлений.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ готовятся к активным действиям на Донецком фронте. Он отметил, что в настоящее время особо интенсивные военные действия наблюдаются в районах Угледара и Авдеевки. Он также отметил, что украинская армия продолжает мобилизовывать свои войска и бронированную технику в этом районе.