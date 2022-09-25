Два члена избиркома контужены после обстрела Горловки ВФУ

Фото: Министерство обороны Украины

Два члена избиркома получили контузию в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Горловки. Об этом сообщает штаб теробороны ДНР в Telegram-канале.

ВФУ нанесли удар по Горловке, контузило двух членов избирательной комиссии. Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по Никитовскому району Горловки, — говорится в сообщении штаба.

По улице Яковенко также пострадали два члена избиркома, в результате обстрела мужчина и женщина получили акубаротравмы, они находятся под наблюдением медиков, отмечается в публикации.

В ходе подворового обхода ранее в этот день получил ранение 48-летний член избиркома. Мэр города Иван Приходько отметил, что труд членов избиркома в нынешней ситуации сопряжен с риском для жизни.

Члены участковых избирательных комиссий в эти дни совершают обход по своим участкам, чтобы жители регионов, где проходят референдумы, могли безопасно проголосовать дома. Референдумы о присоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к России проходят с 23 по 27 сентября.

Ранее глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко сообщила, что референдум в Запорожской области будет официально признан состоявшимся, когда проголосуют 50% жителей.