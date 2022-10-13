Два человека погибли в результате стрельбы в центре Братиславы Словацкое радио: два человека погибли в результате стрельбы в центре Братиславы

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Стрельба произошла на одной из улиц в центре столицы Словакии Братиславе. В результате происшествия погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом сообщает Словацкое радио.

По данным СМИ, инцидент произошел 12 октября в одном из баров у Братиславского града. Один из посетителей начал стрельбу. Как сообщают свидетели, он сделал около десяти выстрелов, после чего скрылся с места происшествия. Полиция начала розыск подозреваемого.

В результате стрельбы погиб бармен. Официантка заведения получила ранения и была госпитализирована. Сообщается, что ее жизнь вне опасности.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

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