Два человека погибли при взрыве гранаты в Киеве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два человека погибли, еще один пострадал в результате взрыва гранаты в Киеве, сообщает со ссылкой на полицейских украинское издание «Вести». По данным СМИ, инцидент произошел в Днепровском районе города.

Сообщается, что погибшие — военнослужащий и его супруга. Пострадавший является братом военного, он доставлен в больницу. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что заместителю главы дагестанского Буйнакска Гамзату Османову оторвало кисть руки после взрыва светошумовой гранаты. По информации пресс-службы городской администрации, во время инцидента мужчина находился на цокольном этаже дома. Взрыв не привел к разрушениям, других пострадавших нет. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Также сообщалось о гибели 20-летнего студента Российского технологического университета после того, как он взял в руки принесенную старшим братом гранату Ф-1. Устройство сдетонировало, молодой человек лишился конечностей, глаза и получил множественные переломы и травмы. Спустя пару часов после взрыва он умер на больничной койке.