Два человека погибли при нападении с ножом в Нидерландах
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
13:54, 17 сентября 2021
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Два человека погибли и ещё один получил ранения в результате нападения неизвестного с ножом на западе Нидерландов. Инцидент произошёл в центре города Алмело. Об этом говорится в Twitter полиции страны.
Отмечается, что один подозреваемый в нападении задержан. Он также получил ранения. Мотивы преступника пока не известны.
Полиция проверяет информацию о возможной причастности ещё одного человека к инциденту. На опубликованном телеканалом RTV Oost кадрах видно, как мужчина с балкона стреляет из арбалета.
Сейчас ситуация находится под контролем полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее в Вюрцбурге 24-летний мужчина с ножом напал на прохожих. В результате три человека погибли, порядка шести получили ранения. В генконсульстве РФ в Мюнхене сообщили, что россиян среди пострадавших нет.
Нападавшим оказался выходец из Сомали. Мужчина имел проблемы с психикой и отличался агрессивным поведением.