Два частных самолета столкнулись в небе над Швейцарией

Фото: Tino Plunert/ZB/Global Look Press

Частный легкомоторный лайнер Piper столкнулся со спортивным самолетом Gyroflug Speed Canard в небе над Швейцарией, сообщает портал Aviation Safety Network. По его данным, воздушным суднам удалось приземлиться. В результате происшествия пострадала одна женщина, она была доставлена в больницу на карете скорой помощи. Всего на бортах самолетов находились пять человек.

Источники портала уточняют, что первый самолет благополучно приземлился на аэродроме Эммена, расположенного в швейцарском кантоне Люцерн. Второе воздушное судно совершило посадку на поле в регионе Ваттвиль. Оба самолета получили повреждения в результате столкновения. В частности были повреждены винты, лобовое стекло и ходовая часть.

Как сообщалось ранее, Федеральное управление гражданской авиации США ограничило производство самолетов Boeing 737-9 MAX. Такое решение было принято после инцидента с самолетом Alaskan Airlines, произошедшим 5 января. На высоте пяти километров у воздушного судна оторвало часть фюзеляжа, что привело к разгерметизации салона. Экипаж экстренно посадил самолет на ближайшей взлетно-посадочной площадке. Оторвавшуюся часть самолета позднее нашли на частном дворе жителя Портленда.