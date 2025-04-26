«Дурная макака»: в Раде раскрыли суть действий Зеленского Дубинский: Зеленский и Ермак обманывают Запад и тянут время

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак обманывают своих партнеров и тянут время, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, у «сладкой парочки» нет никаких планов, они просто хотят продержаться как можно дольше.

Зеленский играет роль недоговороспособного кретина <…>, а Ермак — конструктивного душку, который только и может совладать с дурной макакой, — подчеркнул нардеп.

Политики надеются, что смогут продержаться хотя бы неделю, если бритты, французы или Еврокомиссия поменяют свое мнение, пояснил Дубинский. Возможно, Ермак, который никогда не критиковал президента США Дональда Трампа, сливает Зеленского и предлагает себя в президенты Украины, резюмировал нардеп.

Ранее экс-посол Дании в Вашингтоне Фриис Арне Петерсен заявил, что Зеленский допустил ошибку, публично противореча лидеру США Дональду Трампу. По его мнению, любой вызов главе Белого дома может негативно отразиться на будущем Украины. Такое заявление было сделано на фоне разных позиций Киева и Вашингтона по поводу Крыма.

До этого Трамп назвал заявление Зеленского о непризнании Крыма российским «вредным для мирных переговоров». Политик подчеркнул, что полуостров перешел под контроль РФ еще в 2014 году без единого выстрела при администрации Барака Обамы. Кроме того, российские военные объекты находились там десятилетиями.