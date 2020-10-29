Духовный лидер православных в Черногории скончался от COVID-19

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Духовный лидер православных в Черногории, 82-летний митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий скончался 30 октября. Ранее стало известно, что владыка заразился коронавирусной инфекцией нового типа.

О смерти Амфилохия сообщили представители митрополии. Архиерей возглавлял движение «не отдадим святыни», которое протестовало против спорного закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин в стране. Священнослужителю удавалось выводить людей на улицы на крестные ходы. Возглавляемое Амфилохием движение объединило оппозицию. В итоге на выборах правившая партия социалистов Мило Джукановича проиграла в первый раз за 30 лет. Лидер демократов считает митрополита своим оппонентом.

30 октября в Клиническом центре Черногории после принятия святой тайны причастия упокоился в Господе высокопреосвященный архиепископ Цетиньский, митрополит Черногорско-Приморский и экзарх святого Печского трона господин Амфилохий, — цитирует митрополию РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни. Месяц назад появилась информация, что протоиерея госпитализировали в реанимацию, так как у него наблюдались все признаки коронавирусной инфекции. Близкие решили не рисковать и обратились за помощью к медикам, те после осмотра священника приняли решение о его госпитализации.