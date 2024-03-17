Дуэль дронов в зоне СВО попала на видео Российский FPV-дрон уничтожил беспилотник ВСУ «Баба-яга» над Георгиевкой

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили тяжелый беспилотник Вооруженных сил Украины «Баба-яга» над Георгиевкой на Донецком направлении. Оператор 150-й дивизии поразил цель противника с помощью FPV-дрона. Видео боевой операции опубликовал Telegram-канал «ЖелеZные каски».

Расчеты ПЗРК «Верба» уничтожили украинский вертолет Ми-8 около границы России. По информации Минобороны РФ, воздушное судно летело в направлении населенного пункта Козинки в Белгородской области. Вертолет сбили около села Лукашовка.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения американского танка M1 Abrams около Авдеевки в зоне спецоперации. Бронемашину, переданную Украине из США, российские военные ликвидировали еще в конце февраля. На опубликованных кадрах показано, как FPV-дрон попадает в корму башни танка, где находятся боеприпасы. По некоторым данным, в результате удара выжить удалось только механику-водителю.

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее сообщил, что на Донецком направлении бойцы ВС РФ сбили вертолет ВСУ с десантом на борту. Предположительно, был уничтожен UH-60 Black Hawk американского производства. По словам журналиста, в боевой машине находилось около 20 военных.