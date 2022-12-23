Дуду в Сети осудили за слова о Зеленском Пользователи Twitter заявили, что Дуда словами о Зеленском втягивает Польшу в конфликт

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджей Дуда и Владимир Зеленский

Пользователи Twitter осудили президента Польши Анджея Дуду после того, как он рассказал о встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Дуда заявил, что встреча позволила в том числе обсудить планы стратегического сотрудничества в наступающем 2023 году.

В комментариях политика предупредили о втягивании им Польши в большой конфликт.

Анджей, ты втягиваешь нас в конфликт, — посчитал один из пользователей.

Другие отнеслись к словам Дуды с иронией: «Я верю, что президент сделает для Украины все до последней копейки», «Это очень любезный жест, раз президент Зеленский нашел минутку, чтобы принять президента Дуду в Жешуве».

Некоторые пользователи обратили внимание на наряд Зеленского: «А этот клоун всегда будет припираться на встречи в спортивном костюме?», «А ему жена только спортивную одежду покупает?».

Ранее офицер Центрального разведывательного управления в отставке Филип Джиральди заявил, что новая тактика Владимира Зеленского заключается в том, чтобы вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией. По его словам, украинский лидер ранее пытался столкнуть НАТО и РФ, в частности, когда Киев обвинил Москву в причастности к падению ракеты в Польше.