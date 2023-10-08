Дуда заявил, что конфликт между Израилем и ХАМАС сыграет на руку России

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Война между Израилем и Палестиной неизбежно сыграет на руку России, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Polstat. По его словам, происходящее отвлечет внимание международного сообщества от украинского конфликта. Кроме того, война вызовет новую волну миграции в страны Евросоюза, добавил глава Польши.

Война в Израиле неизбежно сыграет на пользу России, которая желает отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Кроме того, я опасаюсь, что эта война вызовет новую волну иммигрантов, которая продолжит обременять Евросоюз и границы Польши, — заявил Дуда.

По предварительной информации, никто из граждан Польши не пострадал в результате столкновений израильтян и палестинцев, добавил президент. Он посоветовал полякам отказаться от поездок в Израиль на неопределенный срок.

Ранее бывший разведчик генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной станет для США «хорошей темой», благодаря которой им удастся соскочить с Украины. Он добавил, что ВС США не станут наносить удары по Палестине.

Атака Израиля на арабский мир может «сдетонировать внутри США», отметил Михайлов. По его словам, на Ближнем Востоке много антиамериканских настроений, а жители США там «не в чести».