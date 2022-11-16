Президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств того, что ракета, упавшая на территорию страны, была российской. По его словам, велика вероятность того, что она принадлежала Украине, передает РИА Новости.
Украинская ПВО запускала ракеты в разных направлениях. Высока вероятность, что одна из этих ракет упала на территории Польши, — цитирует агентство польского лидера.
Он добавил, что вероятнее всего ракета была советского производства, типа С-300. При этом глава государства подчеркнул, что доказательств запуска ракеты российской стороной нет.
Дуда также отметил, что Варшава не расценивает произошедшее как атаку на Польшу. Падением ракеты не было преднамеренным действием.