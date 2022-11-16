Дуда заявил, что упавшая на Польшу ракета могла принадлежать Украине

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств того, что ракета, упавшая на территорию страны, была российской. По его словам, велика вероятность того, что она принадлежала Украине, передает РИА Новости.

Украинская ПВО запускала ракеты в разных направлениях. Высока вероятность, что одна из этих ракет упала на территории Польши, — цитирует агентство польского лидера.

Он добавил, что вероятнее всего ракета была советского производства, типа С-300. При этом глава государства подчеркнул, что доказательств запуска ракеты российской стороной нет.

Дуда также отметил, что Варшава не расценивает произошедшее как атаку на Польшу. Падением ракеты не было преднамеренным действием.