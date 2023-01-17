Дуда заявил, что отдал Киеву почти все ракетницы Piorun

Фото: Marcin Gadomski/EPA/TASS

ПЗРК Piorun

Польша передала Украине почти все противовоздушные переносные ракетницы Piorun, заявил президент республики Анджей Дуда во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом польский глава не стал называть число поставленных переносных зенитно-ракетных комплекс Вооруженным силам Украины, передает РИА Новости.

Мы выслали (на Украину. — NEWS.ru) практически все наши Piorun. Piorun — для борьбы с воздушными судами, — сказал Дуда.

Кроме того, во время речи на форуме Дуда заявил, что факт членства Германии в НАТО заставит Берлин передать танки Leopard ВСУ. По мнению польского президента, вторым решающим фактором, который заставит властей ФРГ передать бронетехнику Украине — давление со стороны социума.

Первая — Германия — это часть НАТО. И если возникла ситуация, когда несколько членов готовы передать свои танки, то это важный момент. Второе... Я вижу, что давление немецкой политической сцены и общественного мнения становится все сильнее. Я надеюсь, что результатом всех этих элементов станет это очень нужное решение, — отметил Дуда.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин ранее рассказал, что британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard стреляют иными снарядами, нежели танки Т-64, Т-72 и Т-80, поэтому в случае их поставки украинскому командованию необходимо будет наладить поставки снарядов для всех этих типов машин. Кроме того, по словам эксперта, российские противотанковые комплексы способны противостоять бронезащите Challenger 2.