Дуда собирает польских военных на совещание из-за прилета из Украины Дуда созвал совещание с военными из-за нарушения воздушного пространства

Фото: Alex Bona/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства со стороны Украины, передает канцелярия главы государства. Армия страны сообщала, что он залетел со стороны Украины во время утренней ракетной атаки, и за ним следили по радам до потери сигнала. Официальной информации о судьбе этого объекта нет. Местные СМИ сообщали, что «ракета упала в городе Вожучин-Цукровня» в Томашевском уезде.

Сегодня в 13:00 в Бюро национальной безопасности состоится срочная встреча с министром Косиняком-Камышем, начальником Генерального штаба Войска Польского генералом Веславом Кукулой и оперативным командующим Вооруженными силами генерал-майором. Мацей Клиш, — сообщили в цанцелярии президента.

При этом в сообщении отмечено, что Дуда уже поговорил по телефону с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышом. Известно, что вошел неизвестный БПЛА в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров.

Ранее польская оппозиция обвинила недавно пришедшее к власти правительство Дональда Туска в намерении сократить оборонный бюджет. К этому привели заявления польского премьера, что Южная Корея не соглашается кредитовать поставки вооружений в Польшу.