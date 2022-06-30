Дуда рассказал, введет ли Белоруссия войска на Украину Президент Польши: Белоруссия не присоединится к спецоперации России на Украине

Фото: minoborony_by/vk.com

Белоруссия является союзником России, но официально присоединяться к специальной военной операции на Украине не станет, заявил президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Мадриде. По его словам, Минск оказывает косвенную поддержку российским военным, например предоставляя им медицинскую помощь в своих госпиталях, передает РИА Новости.

Я не думаю, что Белоруссия официально присоединилась бы. Конечно, есть определенного рода поддержка российской армии со стороны Белоруссии. Есть белорусские госпитали, где находятся российские солдаты, — сказал Дуда.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что бойцы ВСУ будут убивать белорусских военных с «особой злобой», если Минск решит участвовать в спецоперации на стороне России. Он добавил, что Киев «не выдержит предательский удар». При этом Арестович назвал белорусов «братьями».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что Минск будет вынужден отреагировать на желание Польши получить Западную Украину, так как это может сказаться на безопасности страны. Он подчеркнул, что для республики недопустимо, чтобы ее окружили поляки.