Дуда: ПВО Польши не могла сбить упавшую на территории страны ракету

Фото: Christophe Gateau/dpa Global Look Press

Системы противовоздушной обороны Польши не имели возможности сбить упавшую на территории страны ракету ВСУ, заявил президент республики Анджей Дуда в ходе «Конгресса 590» в Жешуве. По словам польского лидера, снаряд, в результате падения которого погибли два человека, приземлился в поле в шести километрах от польской границы, передает РИА Новости.

Две семьи в Пшеводуве потеряли своих близких. Упала ракета. Шесть километров от нашей границы. На поле, но уже на нашей территории. Удалось ли ее перехватить? Нет. Не удалось ее перехватить. Такова правда, — заявил Дуда.

Президент добавил, что ни одна страна в мире не обладает такой системой ПВО, которая могла бы защитить каждый участок территории государства от подобных прилетов. Дуда также назвал ситуацию вокруг ракеты ВСУ «несчастным случаем».

Скорее всего, это был несчастный случай, — добавил польский глава.

Президент пояснил, что ракета упала в районе сельскохозяйственных весов, там находился гражданин, который занимался их обслуживанием. В том же месте, подчеркнул Дуда, был житель, который приехал на тракторе, чтобы взвесить зерно. Оба фермера погибли.

Ранее Дуда заявил, что украинская сторона может ознакомиться с расследованием падения на территории Польши своей ракеты. Однако, как он отметил, в соответствии с международными нормами Варшава не разрешит представителям Киева участвовать в нем.