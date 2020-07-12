Экзитпол: Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

https://static.news.ru/photo/26fa9b64-c474-11ea-991a-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: Maciej Goclon/Global Look Press

Действующий президент Польши Анджей Дуда от партии «Право и справедливость» побеждает на президентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола.

Действующий глава государства набрал 50,4% голосов. За мэра Варшавы Рафала Тшасковского, представляющего крупнейшую оппозиционную партию «Гражданская платформа», проголосовало около 49,6% избирателей.

Голосование во втором туре президентских выборов завершилось. В в 21:00 по местному времени (22:00 мск) в республике закрылись участки.Идёт процедура подсчета голосов.

Избиратели наиболее активны были в столичном Мазовецком воеводстве — 55,55 %, самыми пассивными оказались избиратели в Опольском воеводстве — 46,2%, заявили в Государственной избирательной комиссии.

28 июня в Польше состоялся первый тур президентских выборов, участниками которого стали 11 кандидатов. Второй тур выборов с участием Дуды и Тшасковского пройдёт 12 июля.

Дуда набрал в первом туре выборов 43,5% голосов, Тшасковский — 30,46%.

Как писал NEWS.ru, Дуда подписал проект о внесении поправок в Конституцию страны, закрепляющих запрет на усыновление детей людьми, состоящими в однополых союзах. Предложение передано на рассмотрение парламента.