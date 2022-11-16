Дуда назвал попадание ракет на территорию Польши «единичным случаем»

Фото: Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда считает, что попадание ракет на территорию страны — единичный случай и ничто не указывает, что могут произойти новые. Речь идет о двух якобы упавших ракетах вечером 15 ноября в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, из-за которых погибли два человека, пишет РИА Новости.

На данный момент ничего не указывает на то, чтобы какие-либо события такого типа должны происходить далее. На данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем. Ничего не указывает на то, что могут произойти новые, — сообщил Дуда на пресс-конференции.

По словам польского лидера, сейчас на месте происшествия ведутся следственные действия и пока у него нет точных данных о принадлежности снарядов.

Минобороны России по этому поводу уже заявило, что никаких обстрелов вблизи украинско-польской границы не проводилось. А если судить по фотографии, где запечатлены обломки ракеты якобы с места происшествия, то она не имеет никакого отношения к российским снарядам.

Ранее сообщалось, что посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД республики. В польском ведомстве считают, что в Люблинском воеводстве «упала ракета российского производства».