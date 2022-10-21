Друзья Трасс рассказали о ее панике в ночь перед отставкой Daily Mail: Трасс перед уходом в отставку в панике написала сообщения друзьям в 4 часа утра

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Лиз Трасс

Друзья и союзники объявившей об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сообщили, что политик в панике отправила им сообщения около 4:00 в «суматошный» день заявления об уходе с должности, пишет Daily Mail. По словам одного из собеседников издания, Трасс до последнего не теряла надежды, что останется на посту. Однако, как пишет газета, позже премьер начала осознавать безвыходность ее положения.

Кажется, она была напугана тем, как быстро все происходит. Но она все еще думала, что сможет удержаться. На следующее утро сообщения снова начали приходить, и ее настроение изменилось. Писать сообщения людям в 4:00 утра — плохой знак, и к тому моменту она, кажется, поняла, что, вероятно, все кончено, — пишет газета.

20 октября Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания преемника. По данным СМИ, правление Трасс станет самым коротким в британской истории. Она пробыла на посту 45 дней и останется еще на некоторое время до назначения преемника. До этого антирекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который скончался в 1827-м на 119-м дне правления.

Позже в газете The Times написали, что Борис Джонсон, прежде возглавлявший кабмин Великобритании, собирается вновь бороться за кресло премьер-министра и председателя Консервативной партии после отставки Трасс. Главными претендентами на этот пост являются экс-глава Минфина королевства и главный конкурент Трасс на прошлых выборах Риши Сунак, а также лидер палаты общин парламента Пенни Мордонт.