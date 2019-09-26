Во Франции в возрасте 86 лет умер бывший президент Жак Ширак. Он занимал этот пост два срока подряд — с 1995 по 2007 год, и оставил противоречивое наследие. Один из самых непопулярных глав Пятой республики, он тем не менее запомнился миролюбивой внешней политикой и стал личным другом Владимира Путина. News.ru вспоминает ключевые факты биографии политика.

За политическую напористость его прозвали «бульдозером»

В 1962 году Жак Ширак начал политическую карьеру в качестве главы аппарата тогдашнего президента Жоржа Помпиду. Начальнику Ширак очень нравился, а за умение быстро решать проблемы Помпиду прозвал его «своим бульдозером». Яркое определение с тех пор закрепилось за политиком и приобрело новый оттенок: на пути к власти Ширак нередко шёл напролом.

В последующие годы он успел поработать на нескольких министерских постах, включая министра внутренних дел. С 1974 по 1976 при президенте Валери Жискар д’Эстене (93-летний политик, кстати, жив до сих пор) Ширак занимал должность премьер-министра. Годом позже он был избран мэром Парижа, и этот пост стал для него трамплином в президентское кресло.

Жак Ширак www.imago-images.de/Global Look Press Жак Ширак во время интервью Steph Rdv/Agence Visual/Global Look Press Жак Ширак во время визита в Копенгаген Keystone Pictures USA Премьер-министр Франции Жак Ширак (справа) и канцлер Гельмут Коль (слева) 17 апреля 1986 года в Бонне Heinrich Sanden/dpa/Global Look Press Президент Франции и канцлер Герхард Шрёдер via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press Ангела Меркель и Жак Ширак imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press Жак Ширак с женой Бернадетт imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press Президент Франции Жак Ширак и президент России Борис Ельцин во время прогулки в пансионате Александра Сенцова и Александра Чумичева /ТАСС Жак Ширак, Владимир Путин, Джордж Буш-младший и Лора Буш. Москва, парад 9 мая 2005 г. kremlin.ru Владимир Путин и Жак Ширак Gabou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Хосни Мубарак и Жак Ширак на саммите G8 Zimmermann/Global Look Press Ясер Арафат и Жак Ширак Bressange/Global Look Press Королева Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский с Жаком и Бернадетт Ширак во Франции Jean-Marc Haedrich/Global Look Press Steph/Global Look Press

Его обвиняли в коррупции

В кресле градоначальника политический талант Ширака развернулся в полную силу. Как выяснилось позже в ходе судебного разбирательства, он создал множество фиктивных рабочих мест для чиновников в парижском муниципалитете, «зарплаты» которых поступали в бюджет его партии Союз в поддержку республики. Обвиняли его мэрию и в том, что она спускает баснословные деньги на торжественные приёмы, а приватизация парижской системы водоснабжения обошлась подозрительно дёшево компаниям Générale и the Lyonnaise des Eaux.

Всё это выяснилось уже во время первого президентского срока Ширака, поэтому он получил иммунитет от преследования. Переизбираясь на второй срок в 2002 году, он набрал всего 20% голосов в первом туре, но во второй тур вместе с ним неожиданно вышел одиозный националист и антисемит Жан-Мари Ле Пен. Все партии, кроме лепеновской, призвали голосовать за Ширака, широко распространились предвыборные лозунги «лучше вор, чем фашист» и «голосуй с зажатым носом». Ширак в итоге победил с громадным отрывом, набрав более 80% голосов.

Коррупционные дела аукнулись ему уже после сложения полномочий в 2007 году. В 2011 году суд приговорил его к двум годам тюрьмы условно.

Он считался другом Владимира Путина

Если во внутренней политике Жак Ширак не смог выполнить всех своих обещаний, то зарубежное направление было отмечено определёнными успехами. По примеру Шарля де Голля, Ширак отстаивал независимую позицию Франции на международной арене, в частности, не поддержал вторжение США в Ирак.

Жак Ширак, Людмила и Владимир Путины imago stock&people/Global Look Press

Во время его пребывания у власти активно развивались контакты с Россией, а Владимир Путина он называл личным другом. Российский президент позже в интервью Financial Times перечислил его среди лидеров, которые вызывают у него восхищение.

Он настоящий интеллектуал, настоящий профессор, очень взвешенный человек, очень интересный — отметил Путин. — У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было свое собственное мнение, он умел его отстаивать, с уважением всегда относился к мнению партнёров.

Он произнёс историческую речь о холокосте

Один шаг Ширака на посту президента точно не вызывает споров — это историческая речь о признании роли Франции в геноциде евреев во Второй мировой войне. До 1995 года Париж на официальном уровне не признавал, что французские коллаборационисты охотились на евреев в оккупированной Франции и отправляли их в концлагеря.

Эти тёмные времена навсегда запятнали нашу историю, — заявил Ширак всего через пару месяцев после вступления в должность. — Они оскорбляют наше прошлое и наши традиции. Да, преступное безумие оккупанта было, как всем известно, поддержано французами и французским государством.

У него были свои «жёлтые жилеты»

Въехавший в Елисейский дворец на обещаниях сократить пропасть между богатыми и бедными, Жак Ширак в первые же месяцы президентства попытался запустить широкую реформу системы социального обеспечения и пенсий. Хотя в долгосрочной перспективе эта инициатива должна была решить проблемы французского общества, она предусматривала в том числе непопулярные меры.

Поэтому план Ширака спровоцировал массовые забастовки в частном секторе и госструктурах, фактически парализовав страну на месяц. Правительству пришлось отозвать пенсионную реформу. Ширак спасовал перед возмущением улицы, как годы спустя поступил и Эммануэль Макрон в попытке успокоить протесты «жёлтых жилетов».