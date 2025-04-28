«Дроны запускаются каждые сутки»: военэксперт оценил боевой потенциал ВСУ Военэксперт Липовой: запасы дронов ВСУ истощаются из-за сокращения поставок ЕС

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ВС Украины

Запасы дронов у Вооруженных сил Украины сокращаются из-за уменьшения поставок оружия из Евросоюза, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, пока рано говорить о полном истощении, поскольку Европа продолжает поставлять в страну оружие.

Говорить о том, что запасы дронов ВСУ скоро иссякнут, можно будет только после того, как будут полностью прекращены поставки вооружения и боеприпасов с Запада. Пока поставки идут, об этом говорить преждевременно. Но, судя по всему, на Западе запасов не так много уже осталось. Все западные политики говорят о том, что их запасы уже не могут обеспечивать все запросы Украины. Запасы постепенно истощаются. С каждым разом все меньше и меньше идет поставок на Украину, — пояснил Липовой.

Генерал отметил, что российские войска эффективно противодействуют украинским беспилотникам, уничтожая их на земле. Также он подчеркнул, что, несмотря на регулярные атаки, системы ПВО успешно нейтрализуют значительную часть дронов и в воздухе.

Главная задача наших ВКС, наших органов разведки — выявлять места складирования, выявлять, где стартовые площадки, откуда они запускают дроны, и своевременно их уничтожать. Лучше обезвреживать их на земле. Запасы БПЛА у ВСУ немаленькие, раз дроны запускаются каждые сутки на территорию России. К счастью, наши средства ПВО активно научились обезвреживать эти дроны, сбивать их, — резюмировал Липовой.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что четыре беспилотника ВСУ атаковали Ленинградскую и Новгородскую области. Дроны уничтожили 28 апреля в период с 07:30 до 08:30 мск.

До этого посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник заявил, что попытка ВСУ дронами пробить новый коридор для ударов по российской территории была заблокирована средствами ПВО. По его словам, в результате атаки погиб мирный житель, женщина получила ранения. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.