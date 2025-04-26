Появились кадры прилета дрона ВС России по цели в Днепре Дроны ВС России атаковали цели в Днепре

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне СВО

В ночь на 26 апреля подразделения Вооруженных сил России атаковали военные объекты в Днепре, сообщает «Страна.ua». По данным издания, удар был нанесен с применением беспилотников «Герань-2». Минобороны России не комментировало эти сведения.

На видео, которое было снято в темное время суток, можно увидеть столб огня, поднимающийся над сооружениями. При этом слышен характерный для двигателя барражирующих боеприпасов звук.

Ранее в Киеве российскими военными были поражены ключевые объекты военной инфраструктуры, включая производственные и ремонтные мощности. В результате ударов уничтожены цех по сборке беспилотников, конструкторское бюро и несколько авиационных ангаров, где осуществлялся ремонт самолетов. Также был разрушен пункт временного размещения, в котором проживали и проходили подготовку иностранные наемники.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ усилили хаотичные удары по Волчанску и Старице Харьковской области. По его словам, интенсивные атаки фиксируются из 122-мм реактивных систем залпового огня. При этом украинские войска, предположительно, используют старые боеприпасы к РСЗО «Град».