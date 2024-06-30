Дрейфующую мину взорвали недалеко от пляжа в Турции Турецкие спецназовцы перекрыли пляж в Эрегли из-за дрейфующей мины

Турецкие спецназовцы-подводники приняли решение перекрыть пляж в городе Эрегли провинции Зонгулдак на севере страны, сообщило агентство DPA. Причиной стало обнаружение дрейфующей мины. Ее заметили местные жители. Уточняется, что саперы подорвали снаряд контролируемым способом.

По информации агентства, мина дрейфовала в 60 метрах от побережья. Для обезвреживания были вызваны специалисты из Стамбула. Вход на пляж был возобновлен только спустя почти сутки.

Ранее сообщалось, что в Одессе недалеко от купающихся в море людей произошел взрыв. По информации СМИ, столб воды поднялся в нескольких метрах от жителей. По предварительным данным, никто не пострадал. Журналисты также уточнили, что взорваться могла сработавшая мина.

Также стало известно, что в коттеджном поселке Казани нашли неразорвавшийся снаряд. На мину калибра 120 мм наткнулись рабочие, которые готовили место под фундамент для будущего дома на улице Деринга. На место вызвали полицию, находку забрали. Снаряд угрозы не представлял.

До этого обломки БПЛА были найдены на территории Волгоградской области. Пресс-служба администрации Еланского района уточнила, что жертв и разрушений в результате инцидента нет.