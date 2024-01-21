«Драматично»: во Франции испугались последствий поражения Украины Глава МИД Франции Сежурне: Москва может захватить рынок зерна в случае победы

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия может взять под свой контроль 30% мирового экспорта пшеницы после поражения Украины, заявил изданию Le Parisien недавно назначенный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. По его словам, победа Москвы может обернуться драмой для французских фермеров.

К примеру, если Украина проиграет, 30% мирового экспорта попадут под контроль России, французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках. Победа России <...> будет драматичной для наших фермеров, — заявил он.

При этом глава МИД пообещал продолжить военную поддержку Украины. Киев, по его словам, «может рассчитывать на Францию».

Ранее бывший генсек НАТО и член палаты лордов британского парламента Джордж Робертсон заявил, что Россия, Китай, Северная Корея и Иран станут теми странами, которые будут определять мировой порядок, если Запад позволит Украине потерпеть поражение в конфликте. По его словам, как минимум жителям Великобритании будет крайне некомфортно жить в таких условиях.

До этого президент РФ Владимир Путин прокомментировал влияние БРИКС на миропорядок, отметив, что ситуация развивается в правильном направлении. По его словам, организация покажет, что в мире есть много стран, которые хотят жить по основополагающим документам, среди которых Устав ООН.