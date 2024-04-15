Драка депутатов, протесты: почему закон об иноагентах взбудоражил Грузию

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Обсуждение законопроекта о введении понятия «иностранный агент» в законодательство Грузии в парламенте страны вылилось в драку. Что происходит в стране, почему новый закон взбудоражил граждан?

Почему подрались депутаты

В Сети появилось видео трансляции с сайта парламента, на котором лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили налетел с кулаками на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. После к драке присоединились другие политики.

Рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» началось утром 15 апреля. Документ был разработан фракцией «Грузинская мечта». В первом чтении закон рассмотрит комитет по юридическим вопросам парламента. Далее документ будет вынесен на голосование также в первом чтении на пленарное заседание.

В то же время у здания парламента в центре Тбилиси началась акция протеста. Телеканал Mtavari сообщает, что также акции протеста проходят в Телави и в Кутаиси. Представители собрались возле мэрии Телави и мэрии Кутаиси с транспарантами «Нет российскому закону».

Политолог Васо Капанадзе заявил NEWS.ru, что политические силы в Грузии, которые получают западное финансирование, хотят, чтобы эти поступления оставались замаскированными, поэтому введение понятия «иностранный агент» в республике вызывает бурю эмоций. Так он отреагировал на драку в грузинском парламенте, которая произошла во время рассмотрения соответствующего закона.

«Закон вызывает такие эмоции, потому что те политические силы, которые получают западное финансирование, не хотят, чтобы была прозрачность этих поступлений. Естественно, они и дальше хотят получать эти средства, чтобы поступление этих средств было замаскировано. Неудивительно, что дело дошло до драки в грузинском парламенте», — заявил Капанадзе.

Как проходят митинги против закона

В Тбилиси перед парламентом Грузии сотни протестующих выступают против введения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент NEWS.ru. Митингующие держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписями о неприемлемости инициативы.

Вокруг здания парламента дежурят усиленные наряды полиции. Правоохранители вооружены щитами и водометами. Проспект Руставели в Тбилиси полностью перекрыли. Пока ситуация на митинге спокойная. Участники протеста решили с поднятыми руками обойти парламент по кругу.

Почему обсуждения закона отложили в 2023 году

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие против принятия закона начали собираться у здания парламента в Тбилиси с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией.

«Мы довольны людьми, так как многие пришли сюда друг ради друга, и мы здесь все вместе, но мы недовольны правительством, тем, как оно с нами обращается», — рассказывала одна из протестующих.

9 марта правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на фоне протестов решила отозвать из парламента законопроект об иноагентах, который ранее был принят большинством голосов в первом чтении. Следом оппозиция отменила брифинг о гражданском неповиновении после отзыва документа, но люди продолжили участие в митингах.

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