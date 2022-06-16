Драги: Зеленский не просил у Макрона и Шольца новых поставок оружия

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Германии Шольц

Президент Украины Владимир Зеленский не просил у глав Франции, Италии и Германии новых поставок оружия. Об этом заявил итальянский премьер-министр Марио Драги, пишет РИА Новости. По его словам, украинский лидер детально описал ситуацию, которая сейчас происходит на Украине, перед политическими коллегами. Драги подчеркнул, что Зеленский пожаловался на нехватку боеприпасов для советского оружия, а также на недостаток компетенций у солдат ВСУ для управления западными системами вооружения.

Запросов на новое оружие от Зеленского не поступало, он описал ситуацию как есть, ситуацию, которая становится критической, потому что у старого, еще советского оружия заканчиваются боеприпасы, а для нового вооружения необходимо обучение. Со стороны Зеленского сегодня просьб не было, — заявил Драги.

Накануне Зеленский встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном, немецким канцлером Олафом Шольцем и итальянским премьер-министром Драги в Киеве. Встреча политического триумвирата в столице Украины стала первой с начала специальной военной спецоперации РФ, отмечает агентство. К трио также присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Макрон, Шольц и Драги в ходе поездки в Киев не будут концентрироваться только на поддержке Украины путем накачивания оружием. Он добавил, что Москва ждет, что европейские лидеры подтолкнут Зеленского к миру.