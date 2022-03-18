Драги поддержал главу Минобороны Италии, раскритикованного в МИД РФ

Премьер-министр Италии Марио Драги выразил солидарность с министром обороны страны Лоренцо Гуэрини. Позицию последнего относительно ситуации на Украине ранее подверг критике директор Первого департамента МИД РФ Алексей Парамонов. Драги назвал министра обороны «жертвой нападок российских властей». Его слова распространила пресс-служба правительственного Дворца Киджи.

В интервью РИА Новости Парамонов, в частности, заявил, что в 2020 году Россия оказала Италии значительную помощь в борьбе с пандемией. Соответствующий запрос России направлял министр обороны Гуэрини. Теперь же, по словам российского дипломата, чиновник «превратился в настоящего „ястреба“ и вдохновителя антироссийской кампании в правительстве Италии».

Выражаю полную солидарность с министром обороны Лоренцо Гуэрини, ставшим жертвой нападок со стороны российских властей, — заявил премьер-министр Драги.

По его мнению, сравнение коронавируса и ситуации а Украине «одиозно и неприемлемо».

Министр Гуэрини и вооружённые силы находятся на переднем крае защиты безопасности и свободы итальянцев. Им — самая искренняя благодарность от правительства и меня лично, — отметил Драги.

Ранее сообщалось, что власти Италии передали Киеву противотанковые гранатомёты и пулемёты. При этом гранатомёты оказались современной версией противотанковых «Панцерфаустов». Комментируя военную поставку, представитель итальянских вооружённых сил уточнил, что Украине передали оружие, созданное для того, «чтобы гражданские лица могли останавливать танки».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. Также наступление при поддержке ВС РФ развивают группировки ДНР и ЛНР.