DR: Дании грозит кризис газоснабжения с последующим ростом цен

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Копенгаген, Дания

Отраслевой директор Конфедерации датской промышленности Троэльс Ранис заявил, что Дании грозит «настоящий кризис газоснабжения». Нынешнюю ситуацию в стране он назвал «очень серьёзной» и призвал не заблуждаться на данный счёт, сообщает издание DR.

Цены на газ снова значительно растут, и это делает его производство намного дороже для датских компаний, а в итоге товары становятся дороже — в том числе и для датчан, — пояснил Ранис.

Издание уверяет, что полностью или частично отключёнными от газоснабжения могут оказаться более 50 компаний, которые в перечне на 2022–2023 годы названы «незащищёнными потребителями». После этого последует закрытие предприятий, которое приведёт, в частности, к росту цен на продукты питания.

Ранее стало известно, что глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявил: Италия может пережить без газа из России грядущую зиму. При этом отказаться от него немедленно страна не готова. Он уточнил, что сейчас хранилища газа в Италии заполнены на 54%, к октябрю ожидается подъём на уровень 70–80%.