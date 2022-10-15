DPA: экс-посол Мельник уехал из Германии в Киев после восьми лет работы

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Андрей Мельник

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, ставший известным благодаря скандальным высказываниям, уехал из Берлина после почти восьми лет работы, сообщает DPA. По информации агентства, утром 15 октября дипломат должен был улететь на Украину. Прибытие преемника посла Алексея Макеева ожидают в Берлине 17 октября.

Думаю, мне удалось привлечь внимание немцев к теме Украины и сделать так, чтобы Украину действительно заметили и поняли. Когда я вернусь домой, я могу быть преисполнен гордостью за то, что из Германии (в Киев. — NEWS.ru) было доставлено много систем вооружения, которое поможет нам вернуть земли шаг за шагом, — заявил Мельник.

При этом, как указывает агентство, Мельник «в свойственной ему манере» отметил, что Украине нужно еще больше оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла в Германии 9 июля. Новости об этом были позитивно восприняты не только немцами, но и поляками. Представители двух стран писали в Сети, что счастливы такому повороту событий и что Мельник в последние месяцы вел себя в Европе просто неприлично.

Мельник не раз негативно отзывался о Германии. Он выкладывал пост с улиткой, тянущей патрон, намекая на медлительность немецких властей в поставках оружия. В начале мая Мельник обозвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.