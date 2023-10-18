DPA: ФРГ в вопросе экспорта вооружений будет отдавать приоритет Израилю

Фото: bundeswehr.de

Правительство Германии будет отдавать приоритет Израилю в вопросе экспорта вооружений, сообщило немецкое издание DPA со ссылкой на информированные источники в бундестаге. Заявки о закупках от ЦАХАЛ будут рассматриваться и одобряться вне очереди.

До этого сообщалось, что Тель-Авив запросил у Берлина боеприпасы для военных кораблей, а также донорскую кровь и бронежилеты.

Ранее в Германии признали незаконной деятельность движения ХАМАС и организации Samidoun, поддерживающей палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Об этом заявлял во время выступления в бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, боевики осуществляют теракты, а Samidoun их «прославляет».

До этого стало известно, что палестинское движение ХАМАС держит в заложниках не менее пяти граждан Германии, которых вывезли с территории Израиля. Также известно, что в результате атаки ХАМАС погибла немецкая студентка 22 лет.

До этого правительство Израиля обратилось к США с просьбой выделить $10 млрд в качестве чрезвычайной помощи. При этом, по данным СМИ, запрошенная сумма вызвала удивление в Вашингтоне, так как она значительно превышает объем средств, которые планировалось выделить Украине и Израилю вместе взятым.