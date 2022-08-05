DPA: депутаты бундестага ФРГ совершат поездку на Тайвань в конце октября

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тайвань

Члены комитета бундестага ФРГ по правам человека и гуманитарной помощи планируют совершить визит на Тайвань в конце октября, сообщило агентство DPA со ссылкой на собственные источники. Наряду с Тайванем парламентарии посетят Японию и Гонконг.

По данным агентства, поездка была запланирована давно, но неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса и никак не связана с визитом на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В состав делегации войдут по одному представителю парламентских фракций, за исключением оппозиционных Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, каждый из которых будет представлен двумя депутатами. Поездка продлится с 22 по 30 октября.

Пелоси посетила остров Тайвань в начале недели. Это был первый за 25 лет визит американского политика такого высокого уровня на остров. По мнению Пелоси, ее поездка не противоречит принципу «одного Китая», однако является свидетельством «приверженности США поддержке тайваньской демократии». Между тем посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что американская сторона столкнется с серьезными последствиями этого визита. Пекин начал масштабные военные учения вокруг острова, ограничив полеты в шести районах.