Достопримечательности Греции будут закрыты из-за рекордной жары

Фото: Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Парфенон, Акрополь

Власти Греции приняли решение ограничить доступ в туристические объекты, включая Акрополь, из-за рекордной жары и лесных пожаров, передает The Guardian слова ведущего метеоролога страны Панайотиса Джаннопулоса. По его словам, достопримечательности будут закрыты в дневное время суток, когда температура воздуха превышает 40 градусов.

Эти выходные рискуют стать самыми жаркими, зарегистрированными в июле за последние 50 лет, поскольку температура воздуха будет превышать 40°C в течение шести-семи дней, — сообщил синоптик.

Власти страны также обратились к гражданам, призвав их работать из дома. Отмечается, что жара продлится в Греции до конца июля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на юг Турции движется аномальная жара из Европы. По его словам, температура воздуха прогреется до 45 градусов.

Жителей и туристов в Западной части Европы тем временем ожидают более комфортные условия, добавил Вильфанд. В частности, температура во Франции и Германии установится на уровне 25 градусов. В Испании же прогнозируется жара до 40 градусов.