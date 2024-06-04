Достигших 17 лет украинцев обязали вернуться на родину для воинского учета

Фото: МО Украины

Находящиеся за границей граждане Украины должны вернуться на родину по достижению 17 лет и встать на воинский учет, заявил в Telegram-канале официальный представитель Минобороны страны Дмитрий Лазуткин. Это, по его словам, нужно для того, чтобы в мобильном приложении военного ведомства для удаленного обновления данных военнообязанных «Резерв+» изменился статус «в розыске».

Подобный статус, по его словам, появляется, если военнообязанные выехали из страны до 17 лет и сейчас им пришло время вставать на учет. Также это актуально для тех, кто снялся с военного учета в одном городе и не встал на него в другом после переезда.

Ранее сообщалось, что нарушители пересечения границы на Украине будут сразу отправлять в территориальный центр комплектования (аналог военкомата на Украине — NEWS.ru) если они будут находиться в розыске за уклонение от воинской службы. По словам помощника начальника Черновицкого погранотряда Игоря Заруднева, раньше на нарушителей составляли протокол об административных нарушениях, после чего отправляли в суд.

До этого отставной генерал НАТО Бен Ходжес заявил о необходимости направить на передовую украинцев, пребывающих в странах Европы. По его словам, миллионы мужчин и женщин призывного возраста избегают службы в армии, хотя с их помощью удалось бы увеличить численность ВСУ.