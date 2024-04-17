Досрочные парламентские выборы состоятся в Хорватии

Фото: Xinhua/Global Look Press

Досрочные парламентские выборы в Хорватии пройдут в среду, 17 апреля. Более 2,2 тысячи кандидатов из 165 партий, коалиций и блоков будут бороться в среду за 151 место в Хорватском саборе (однопалатном парламенте), передает пресс-служба ведомства. Ожидается, что основная борьба развернется между правящей партией «Хорватское демократическое содружество» (ХДС) премьер-министра республики Андрея Пленковича и оппозиционной Социал-демократической партией (СДП) Педже Грбина.

Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и закроются в 19:00 (20:00 мск). Всего будет открыто 6544 избирательных участка, 110 из которых будут расположены в дипломатических представительствах и консульских учреждениях по всему миру.

Ранее Министерство иностранных дел Сербии направило ноту протеста Хорватии после обвинений главы хорватского МИД Гордана Грлич-Радмана в адрес сербского президента Александра Вучича в том, что он является сателлитом России. В заявлении слова хорватского дипломата названы недопустимыми. МИД Сербии выразил надежду, что в будущем должностные лица Хорватии будут воздерживаться от заявлений, представляющих собой «вмешательство во внутренние дела» республики.

До этого Al Khaleej предположило, что избрание Петера Пеллегрини президентом Словакии ознаменовало приобретение Россией нового союзника. Авторы материала напомнили, что тот является противником оказания помощи Киеву. Кроме того, он свободно владеет русским языком. До этого премьер-министр республики Роберт Фицо отметил, что Запад может наказать Словакию за избрание президентом социал-демократа Пеллегрини, который выступает за скорейшее достижение мира на Украине.