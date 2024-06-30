Внеочередные парламентские выборы начались во Франции BFMTV: внеочередные парламентские выборы начались во Франции

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Парламентские выборы во Франции

Внеочередные выборы в парламент начались во Франции, передает BFMTV. По данным радиостанции, первые результаты будут опубликованы в 20:00, когда закроются последние избирательные участки.

В 8 часов утра французы пришли на избирательные участки, чтобы выбрать 577 членов парламента, которые будут в течение пяти лет, — говорится в сообщении.

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видеообращение к нации и заявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Первый тур голосования назначен на 30 июня, второй — на 7 июля.

Журналист Sky News Адам Парсонс считает, что «авантюрный» план Эммануэля Макрона с проведением досрочных выборов в парламент обречен на провал. По его словам, опросы граждан говорят о поражении партии французского лидера на предстоящем голосовании. Согласно опросам, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» станет триумфатором на выборах в Европарламент.

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд, который принял участие в выборах в Нацсобрание, выразил уверенность, что «макронизму» в стране пришел конец. По словам политика, данное заявление не имеет отношения к мести, он действительно считает, что настало время политической перестройки.