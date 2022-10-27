Дорогие мои! Карл III отлучил от казны половину королевской семьи Король Великобритании занялся нетипичной для монарха деятельностью: ему предстоит оптимизировать семейные связи, ставшие обременительными для казны

Фото: Tom Harrison/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Великобритании Карл III объявил о решении снять в ближайшее время с государственного довольствия 11 из 22 членов королевской семьи. Знающие все тайны Букингемского дворца наблюдатели говорят, что этим шагом «молодой» монарх хочет убить сразу двух зайцев: сделать институт монархии более близким к народу, который благодаря метаниям правительства Его Величества всё туже затягивает пояса, и наказать тех членов семьи Виндзоров, которые, по мнению короля, компрометируют корону своим поведением. До сих пор архитектоника монархии строится в соответствии с так называемым Regency Act, в последний раз принятым в 1953 году в связи со смертью Георга VI и интронизацией Елизаветы II.

Если бы для наследных монархов, как для избранных президентов, имело значение их решение в первые сто дней у власти, то Карл III, которому в ноябре исполняется 74, неоспоримо бы вошел в историю как самый деятельный венценосец на британском троне. Он, еще даже до официальной церемонии коронации, уже успел принять отставку одного премьер-министра, одобрить другого, а в среду объявил о готовящейся реформе конституции, которая сделает институт монархии более современным.

Быть более современным в понимании нового короля означает быть менее праздным, не очень богатым и с более четким описанием служебных обязанностей для каждого из королевских родственников, включая прямых наследников престола. В целом король и его свита станут чем-то напоминать президента, хотя и пожизненного, и его администрацию.

По имеющимся на сегодня данным, в результате реформы оплачиваемую из госказны работу (которая для членов королевской семьи состоит почти полностью в представительских функциях на разного рода официальных церемониях) потеряет ровно половина членов королевской семьи. В первую очередь в статус частных (пусть и высокопоставленных) лиц будут переведены герцог и герцогиня Йоркские и Сассекские — принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

Дальнейшее превращение короля в аналог высшего государственного чиновника подкрепляется планами ввести в конституцию должности «заместителя» короля, по аналогии с вице-президентами. Предполагается, что в случае физического отсутствия Карла III на троне (в связи с зарубежной поездкой, болезнью и по иным причинам) тронные обязанности будут исполнять его сестра принцесса Анна и его младший брат принц Эдвард. В «администрацию Карла» (официально называемую Государственный совет) также входят 40-летний принц Уильям, принцесса Беатрис плюс королева-консорт Камилла.

Фото: Thomas Krych/Keystone Press Agency/Global Look Press Принцесса Анна, младшая сестра Карла III, является «заместителем» Его Величества

Пока поправки в Regency Act не будут приняты, Карл III не может вообще покинуть Британские острова, потому что формально трон не может оставаться пустым ни на один день. При этом первая зарубежная королевская поездка пока намечена на январь 2023 года в Австралию, Новую Зеландию и страны Карибского моря.

Коварство плана по отлучению от госказны половины членов королевской семьи, внешне выглядящего вполне прогрессивно, заключается в том, что хитрая и не всегда видимая внешнему наблюдателю механика внутрисемейных отношений за стенами Виндзорского замка и Букингемского дворца может привести к тому, что принцы Эндрю и Гарри навсегда потеряют право говорить и действовать от имени британской короны. По выражению британских наблюдателей, король таким образом «выдергивает ковер» из-под ног у скомпрометировавших себя близких родственников.

Королевская семья публично отреклась от родства с принцем Эндрю из-за сексуального скандала, в котором тот оказался замешан. Принц Гарри же по собственной инициативе (или, как говорят осведомленные люди, по инициативе Меган Маркл) ранее объявил о переходе в статус частного лица, и пара уехала жить в Канаду, а затем в США.

Примечательно, что этот план был разработан еще при жизни королевы Елизаветы II, она даже успела начертать на нем своё монаршее YES, но честь воплотить его в жизнь досталась её старшему сыну. В минувший понедельник архитектуру создаваемой «администрации Карла» обсуждали в палате лордов, где кандидатуры Эндрю и Гарри тоже были «выведены за штат». Как стало известно в четверг, лично Карл III до последнего момента склонялся к тому, чтобы не вычеркивать полностью своих брата и младшего сына из списка лиц, имеющих допуск в Букингемский дворец без предварительного звонка. Однако верх в конце концов взяли не сентиментальные мотивы, а рациональные соображения.

В целом число членов семьи Виндзоров разной степени родства, имеющих право на государственное довольствие и, соответственно, говорить от имени Короны, сократится с 22 до 11 имен (хотя источники отмечают, что король пока еще не принял окончательного решения по поименному списку тех, кого «уволят по сокращению штата»).

Воплотить этот план без лишнего шума королю в какой-то мере помогает чехарда с назначениями-отставками первых министров Его Величества, которая для повседневной жизни британцев намного важнее, чем «дворцовые перевороты», которые на реальном существовании подданных Короны никак не отражаются. В более спокойное время о «коварных планах короля» трубили бы все таблоиды, а сегодня новости о реформе монархии появляются только в «специализированных» изданиях наподобие Majesty magazine.

Фото: royal.uk Король и королева Великобритании посещают Данфермлинское аббатство, выполняя обязанности членов королевской семьи

Это, конечно, ни в коем случае не дворцовый переворот и не потрясение основ монархии, а очень прагматические шаги в правильном направлении, учитывая экономические проблемы, стоящие перед Соединенным Королевством, сказала NEWS.ru британовед Марина Айзенштат.

В Великобритании после так называемой славной революции в конце XVII века монарх и его ближайшее окружение получают денежное содержание, размер которого определяется ежегодным решением палаты общин; поэтому монарх полностью зависим от парламента в своих расходах. Нельзя забывать о том, что королевская семья для британцев служит своего рода моральным эталоном всей нации. И сейчас, когда Великобритания переживает самые серьезные экономические трудности со времен Второй мировой войны, настаивать на финансировании своего двора на докризисном уровне для короля было бы просто неприлично. Поэтому его решение снизить аппетиты и сократить число «дармоедов» в своем окружении совершенно понятно и оправдано текущей ситуацией. Решение о добровольном снижении собственного благосостояния не подрывает монархию, а, напротив, укрепит ее авторитет в глазах ее подданных. Марина Айзенштат Институт всеобщей истории РАН, доктор исторических наук

Критики, впрочем, утверждают, что решение «располовинить» количество обладателей фамилии Виндзор, имеющих право на королевские привилегии, Карл III принимает не только и не столько из-за заботы об экономии государственных расходов, сколько из желания убрать из своего окружения лиц, более популярных у общественности с массмедиа, чем он сам, и тем самым поднять собственную значимость в глазах публики.

Предложение об «оптимизации» монархии, по сведениям из близких к ней источников, поступит для одобрения в палату общин британского парламента в течение ноября.

Всё это выглядит как живая иллюстрация к словам сказочного короля из фильма «Обыкновенное чудо»: «Кого-то режут, кого-то душат — в общем, идет нормальная дворцовая жизнь». В наше просвещенное время нравы двора ничуть не поменялись по сравнению со Средневековьем, разве что «режут и душат» неугодных родственников теперь не ядом и кинжалом, а с помощью массмедиа.