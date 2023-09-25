Доноры Украины поставили перед Киевом условия для дальнейшей поддержки В Белом доме составили список реформ в Украине для дальнейшего оказания помощи

Фото: Uwe Kazmaier/imageBROKER.com/Global Look Press

Белый дом, Вашингтон

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности и по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров Украины письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения предоставления ей военной помощи, передает «Украинская правда» со ссылкой на источник. Копии письма были отправлены премьер-министру Шмыгалю и в офис президента Украины.

Согласно данным источника, для дальнейшего получения помощи от западных стран власти Украины должны ограничить полномочия СБУ контрразведкой, антишпионской деятельностью, борьбой с терроризмом и киберпреступностью. Также в Киеве должны провести реформу процессов и процедуры вооружения, а также государственных закупок в соответствии со стандартами НАТО.

Вместе с тем Киев должен усилить специализированную антикоррупционную прокуратуру и наделить ее полномочиями по экстрадиции, увеличить число следователей Национального антикоррупционного бюро — как минимум на 300 человек. Этой организации должно быть дано право на прослушку.

Также Верховная Рада должна принять закон, возобновляющий декларирование активов всех госслужащих и судей и снова раскрывать информацию о финансовой деятельности политических партий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказ членов НАТО принимать страну в свои ряды не влияет на позицию Киева. Глава государства уверен, что Альянс может изменить свое решение. Зеленский также добавил, что все члены организации уверены в том, что будущее Украины — в рядах НАТО. Значительное большинство членов Альянса активно настаивает на принятии страны, добавил он.