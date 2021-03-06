Донецкую область оставили без тепла из-за долгов за газ

https://static.news.ru/photo/d3a5b3a0-7e8f-11eb-8e52-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям части Донецкой области на востоке Украины отключили газоснабжение из-за того, что коммунальное предприятие «Донецктеплокоммунэнерго» не рассчиталось с компанией «Нафтогаз Украины». Об этом в субботу сообщила пресс-служба газораспределительной компании «Донецкоблгаз».

Поставки газа для предприятия-должника прекращены с субботы из-за предписания кодекса газораспределительных систем.

«Донецктеплокоммунэнерго» как поставщик тепла для Донецкой области осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед компанией «Нафтогаз Украины», — отмечается в сообщении, которое приводит ТАСС.

В компании добавили, что «Донецкоблгаз» с субботы обязан прекратить газоснабжение объектов «Донецктеплокоммунэнерго» согласно предписанию кодекса газораспределительных систем. При этом в «Донецкоблгазе» пояснили, что вынуждены прервать подачу голубого топлива, «чтобы не допустить нанесения государству убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн гривен в месяц (около $5,5 млн)».

«Донецктеплокоммунэнерго» должно «Нафтогазу» уже более 1,548 млрд гривен (около $56 млн). Чтобы газоснабжение возобновилось, предприятие должно выплатить не менее 302,1 млн гривен (почти $11 млн).

При этом «Нафтогаз Украины» в феврале снизил стоимость газа для жителей страны на дополнительные 10 копеек от рекомендованного правительством уровня в 6,99 гривны за кубометр. Такое снижение в компании объяснили готовностью пожертвовать собственной наценкой, сообщал NEWS.ru.