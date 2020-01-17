Участники заседания подгруппы по безопасности не смогли прийти к окончательному соглашению по вопросу разведения сил и средств ни на одном из предложенных сторонами участков, сообщил в самопровозглашённой Донецкой народной республике, близкий к переговорному процессу.
По его словам, в настоящее время названы только географические названия, а координаты участков пока не обсуждались.
Представители ДНР, ЛНР и Украины только озвучили свои предложения — по три от каждой стороны, — уточнил он.
Источник добавил, что все предложения планируется дополнительно проработать и согласовать,
Как писал NEWS.ru, ранее командующий операцией ООС Украины Владимир Кравченко допустил возвращение украинских военных на оставленные в результате разведения сил в Донбассе позиции в случае провокаций со стороны ДНР и ЛНР.
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