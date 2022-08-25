Донбасс — с людьми или без? Зачем Киев проводит насильственную эвакуацию

Фото: dan-news.info

Чем ближе осень, тем настойчивее киевские власти побуждают население еще остающейся под их контролем части Донбасса, эвакуироваться Для этого применяются все способы. Правительство устами вице-премьера Ирины Верещук уже объявило о принудительной эвакуации жителей Донбасса, которых, по подсчетам властей, остается около 220–230 тысяч. Впрочем, глава украинской Донецкой администрации Павел Кириленко говорил о 340 тысяч человек.

Побудительными причинами для того, чтобы покинуть свои дома, в Киеве называют невозможность обеспечить снабжение населенных пунктов теплом, газом, водой, электричеством, особенно с учетом предстоящего зимнего сезона. Ситуация даже привлекла внимание Запада, о чем свидетельствует недавняя публикация в Politico. Впрочем, там, как всегда, опоздали. В Киеве риторику об эвакуации чуть приглушили и предпочитают действовать без особенной огласки, поскольку уже с первых дней выяснилось, что население Донбасса уезжать из родных мест не спешит, а легальных рычагов вывозить людей насильно у киевского режима не имеется.

Верещук уже провалилась с «эвакуацией» боевиков с «Азовстали». Зеленский сперва назначил ее ответственной за переговоры с Россией по этому вопросу, но она ничего добиться не смогла. Тогда Верещук отстранили, передав дело в руки военной разведки, которая и «эвакуировала» сидельцев прямиком в плен, выдав это за великую «перемогу».

После событий 2014–2015 годов Донбасс оказался расколот. Более половины населения проживали в ДНР и ЛНР, а примерно 70% территории оставалось под контролем Киева. Затем произошли великие миграционные процессы — до двух миллионов человек выехало либо в Россию, либо на территорию подконтрольную Украине, поскольку жизнь в ДНР и ЛНР, находящихся в условиях блокады, была тяжелой. После начала Россией спецоперации, и даже еще накануне опять последовали мощные миграционные волны — эвакуация женщин, детей, стариков в РФ из ДНР и ЛНР, а с началом активных боевых действий — вывоз людей вглубь Украины и за границу с неподконтрольных народным республикам территорий Донбасса.

Сегодня в итоге в регионе проживает лишь сравнительно малая часть населения от того, что имелось к 2014 году. Точных данных ни у кого нет, и к тому же ситуация все время меняется. Мы можем ориентироваться только на впечатления очевидцев. Из городов Донбасса, таких как, например, Славянск, несмотря на все трудности и опасности, ведут свое вещание блогеры. Важно отметить, что они занимают очень взвешенную и объективную позицию. У них нет никаких «Украина понад усе», как в глубоком тылу. Разумеется, нет и ожиданий прихода союзных сил. Они вообще вне политики. Блогеры просто информируют о происходящем. И они в том числе рассказывают, что большое число людей по-прежнему остается и в Славянске, и в Бахмуте, и в Краматорске. Мало того, люди даже сейчас возвращаются в родные города.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru Виды жилых домов, разрушенных в результате боевых действий

Этот факт особенно неприятен властям — как местным, так и киевским. В их картине мира такого не должно быть. Люди, как они считают, должны в панике бежать от наступающих российских войск. Тот же губернатор Павел Кириленко сквозь зубы признает, что часть жителей ожидает русского мира. Поэтому принудительная эвакуация во многом объясняется тем, что Киев не хочет давать в руки оппонентов пропагандистский козырь.

Но дело не только в этом. Украинским властям важно не отдавать живое население. Они готовы сдать Донбасс, но пустой, без людей. Им важно как можно больше сограждан перегнать в западные районы, где бы они подвергались насильственной украинизации и промыванию мозгов, чтобы искоренить чувство донецкой региональной идентичности и малейшие намеки на нелояльность. Кроме того, РФ или ДНР лишаются основного богатства — людей. Им достаются опустевшие города и села. А Украина таким образом это богатство сохраняет у себя.

Еще одна причина для насильственного вывоза — подготовка городов к боям. После Мариуполя ВСУ боятся использовать мирное население как живой щит — слишком много вызывает это негативной реакции. Напомним, что полумиллионный Мариуполь, откуда людей не вывозили вообще, было решено не сдавать, а превратить в крепость и оборонять, не считаясь ни с какими потерями. В итоге город все равно был потерян, но среди его жителей ненависть к ВСУ, подставивших их под обстрелы, выросла неимоверно.

Уже в Северодонецке и Лисичанске, которые не удалось эвакуировать полностью, потерь среди «мирняка» было меньше, и меньше, соответственно, недовольства среди жителей. Теперь, видимо, хотят, чтобы перед решающей битвой за Донбасс в городах вообще никого не осталось — тогда можно будет смело использовать жилые дома как защитные сооружения.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru Виды жилых домов, разрушенных в результате боевых действий

Напомним, предстоит взять еще целых две линии сопротивления ВСУ. Первая линия — Северск-Соледар-Бахмут, за которую уже идут бои, но в городах которой, судя по тем же отчетам блогеров, остается немало людей. Вторая линия — более протяженная и более населенная — это Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка — Торецк. Города и поселки сливаются фактически в одно поселение-агломерацию и вытянуты на 60 километров. До 2014 года там проживало около полумиллиона человек. Неизвестно, сколько еще остается, но можно предположить, основываясь на последних роликах в Интернете от таких блогеров, как «Авто Вован» из Славянска, что не меньше 100–150 тысяч. А ведь на самом западе Донецкой области есть еще одна агломерация Покровск — Курахово, где жило порядка 150 тысяч человек.

При этом люди не уезжают не только оттуда, из глубокого тыла, но из прифронтовых Угледара и Авдеевки, что больше всего шокирует западных журналистов. Разговаривая с местными жителями, они узнают, что у людей складывается прочное убеждение, что власти намеренно отключают газ и воду, дабы побуждать их уезжать. Это шокирует журналистов не меньше. Вообще, подобные выезды на передовой край очень полезны, поскольку помогают прочистить мозги — представители зарубежных СМИ начинают видеть ситуацию во всей ее сложности и неоднозначности. Реальная картина резко отличается от той картинки, которую стараются представить миру в Киеве.